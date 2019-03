Lotus Esprit: Fra dengang en Lotus havde V8-motor!

Britiske Lotus Cars har siden starten i 1952 kørt efter en strategi, der kort sagt går ud på, at lav vægt giver gode køreegenskaber. Af samme grund er de fleste af Lotus’ modeller også udstyret med små motorer. For det første er en lille motor lettere, og for det andet behøver en let bil ikke ligeså mange kræfter – og kan godt leve med en klein motor. Det giver god mening.

I 1976 kom en af de mest markante Lotus-modeller på gaden. Den hed Esprit og var tegnet af italienske Giugiaro. Det lignede en superbil, og det var lige præcis, hvad det var. Gennem årene begyndte den dog at blive hægtet af konkurrenterne. Problemet var, at motoren, der lå i midten, var en 4-cylindret maskine, som med tiden blev hægtet af konkurrenternes effekt-race.