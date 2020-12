Lotus er tilbage i Danmark: Skal forhandles fra stort bilhus i Vejle

Kommer Lotus-ejere til gode

My Garage kommer ikke bare til at forhandle Lotus. De kommer også til at agere værksted, så officiel servicering og reparation af Lotus også fremover vil foregå hos forhandleren i Vejle. Det kommer nuværende Lotus-ejere til gode, eftersom værkstedet også vil servicere ældre Lotus-biler.

Planen er at bruge uddannede og godkendte Lotus-teknikere til at udføre al form for service og reparation på Lotus-biler i Danmark fremover.

For nogle år siden har du også kunnet få autoriseret Lotus-service i Danmark. Dengang foregik det hos MLA på Jagtvej i København, der i dag specialiserer sig i Porsche.