El-Lotus med fire radarer kan blive et hit i Danmark

603 eller 905 hk

Eletre kommer i to versioner: Eletre og Eletre S med to elmotorer, en for og en bag, der præsenterer i alt 603 hk. Det giver en accelerationstid fra 0-100 km/t på 4,5 sekunder og en topfart på 258 km/t.

Top-versionen Eletre har kraftigere motor, der præsenterer i alt 905 hk. Det giver en accelerationstid fra 0-100 km/t på 2,95 sekunder og en topfart på 265 km/t.

Eletre R har desuden ét-trins automatisk gearkasse på bagmotoren, for optimal udnyttelse af effekten. I praksis mærker man et lille ryk i bilen over 120 km/t under kraftig acceleration.

Basis og S-versionerne har en rækkevidde på 600 km, mens Eletre R nøjes med 490 km. Alle versioner benytter det samme 112 kWh batteri med en voldsom ladekapacitet på 350 kW.