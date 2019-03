Lotus Elise: Genvejen til et billigt grin

Simpelhed

Men kørende med en almindelig, fornuftig sikkerhedsmargin på en landevej virker det som en skræmmekampagne. Husk at varmeblæseren er det mest avancerede elektronik i bilen, lad være med at slippe speederen midt i sving, og du behøver ikke være nervøs. Der er ingen fare ved at stramme speederkablet og lukke op for 120 hk, der bliver sat fri så fredeligt, at de bløde Toyo Proxes R888 dæk aldrig overvejer at løsne grebet ud ad svingene.

Bremsesystemet er uden forstærker, så du skal træde hårdt på den lineal-smalle pedal for at børste farten af før næste sving, men du kan gøre det og med stor præcision.

Styretøjet er tungt men så præcist og informativt, at du skal i en gokart for at opleve noget lignende i dag. Alderen trykker ikke synderligt. Bortset fra lidt resonanslyd fra udstødningen og et trægt gearskifte, der trænger til en justering af skifteforbindelserne, er den stadig veloplagt og klar til at få klø.

Motoren skal køres helt ud i gearene for at præstere, men det er som altid sjovt at hente alle kræfterne ud af en sugemotor, især hvis du læser omdrejningstælleren på de simple instrumenter fra racingspecialisten Stack.