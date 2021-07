Lotus Emira er en letvægter

Dansk importør af Lotus i Vejle

Mangel på vægt har altid været en hjørnesten hos Lotus, og englænderne melder, at den letteste Emira, vi gætter på én med 4-cylindret turbomotor, vil have en tørvægt på 1.405 kg. Centermotorsportsvognen er bygget på Lotus’ egen Sports Car Architecture-platform og kan ramme 100 km/t fra stilstand på 4,5 sekunder, mens topfarten er 290 km/t – igen er Lotus ikke specifikke om hvilken variant, der er tale om.Planen er, at Emira skal sælges i hele verden, når den lanceres i 2022. I Danmark varetages den danske import af Lotus af My Garage , der har til huse i Vejle. Priserne uden afgifter og eventuelle Brexit-told-og-moms starter ved 60.000 pund, hvilket ikke er langt fra Porsche 718-territorium.