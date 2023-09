Pas på Porsche Taycan - der en Lotus efter dig

Emeya har elbetjente sidedøre

Som Eletre har Emeya fra starten hele fire lidar-scannere (der bruger lasere til at læse omverdenen), hvoraf de tre - den i taget over forruden og de, der sidder over hver sin forskærm - kører henholdsvis op og ud, når der er behov for det.

Designet følger også de samme streger, som Eletre, og de to deler de hule skærme og kofangere, der leder luften igennem skærmkasserne. Eletre ser aggressiv ud, men Emeya synes endnu voldsommere i sit udtryk.

Kabinen i Emeya er grundlæggende opbygget som Eletre, men efter de første billeder og videoer og dømme, er den endnu mere luksuriøs. Blandt andet vil den kunne fås med elsidedøre.

Sidedørene er normalt hængslede, men de har rammeløse sideruder, og så åbner de selv ved tryk på en knap og lukkes ved tryk på en knap eller - i førersiden - ved at chaufføren træder på bremsen.