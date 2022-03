Verdens første elektriske hyper-SUV

Elbil. SUV. Lotus. Ikke ligefrem tre ord, vi er vant til at se sammen. Lotus er kendt for at lave letvægtssportsvogne, så en stor og tung el-SUV virker ikke som det åbenlyse næste skridt. Men det er nøjagtig, hvor Lotus er på vej hen. De har netop præsenteret deres næste bil: Lotus Eletre.

Det drejer sig om en firehjulstrukket SUV, og Lotus lover nogle imponerende tal: Mindst 600 hk, et batteri på “over” 100 kWh, lynopladning på 350 kW og en WLTP-godkendt rækkevidde på 600 km. Lotus kalder det selv verdens første elektriske hyper-SUV og siger samtidig, at Eletre kommer til at køre 0-100 km/t på under 3 sekunder.

Voldsomme tal – men endnu kun tal på en skærm. Dog er der grund til at tro, at det kan blive virkelighed. Lotus har nemlig siden 2017 været ejet af den kinesiske Geely-koncern, der blandt andet ejer Volvo, Polestar og firmaet bag den nye, elektriske London-taxa. Så der er allerede masser af erfaring med at udvikle elbiler.

