5 ting du skal vide om Lotus’ nye hyperbil

1: Hvor hurtig er den?

Man behøver ikke være astrofysiker for at regne ud, at en bil med 2.000 hk og 1.750 Nm må være forbandet hurtigt. Lotus lover, at den vil være i stand til at klare 0-100 km/t på under tre sekunder - og ja, det er hurtig.

Men tænker man over det, kan en Tesla Model S Performance klarer samme disciplin på 2,6 sekunder. Der hvor en Tesla ikke helt kan følge med er på toppen. Lotus Evija har nemlig en topfart på over 320 km/t. Ifølge Lotus har Evija også knusende mellemaccelerationer: 100-200 km/t er overstået på under tre sekunder og 200-300 km/t er klaret på under fire sekunder.