Første af sin slags i Danmark: Ny Lexus kommer med mærkeligt rat

Er godkendt i Danmark

Samtidig introducerer Lexus et firkantet rat, med det Lexus kalder “One Motion Grip”, altså “et grebs styring”, hvilket reelt betyder, at rattet kun har én fuld omgang fra fuldt udslag til fuldt udslag.

Fredag havde Lexus RZ 450e statisk premiere i Danmark. Den udstillede bil havde dog ikke “Steer by wire” og dermed heller ikke “One Motion Grip” rattet, som ikke vil være klar, når RZ 450e lanceres i Danmark i løbet af foråret. Det firkantede rat kan først bestilles til RX 450e i 2024.

Til gengæld forsikrer Lexus, at både rat og styretøj uden ratstamme er godkendt i EU og dermed Danmark.

Tesla har præsenteret sin nye topversion af Tesla S, kaldet Plaid med et lignende firkantet rat, hos Tesla kaldet et yoke-rat, men Tesla har endnu ikke bekræftet, at rattet bliver godkendt i Europa og dermed til salg i Danmark.