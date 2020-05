FØRSTE DANSKE TEST: Lexus er tilbage og deres hybrid-SUV kan faktisk en hel del!

Fortæl mere om drivlinen i RX450h?

RX er en hybrid med V6-benzinmotor, elmotorer og selvopladelig hybriddrivline.

Den ene elmotor er på 123 kW og er bygget sammen med den trinløse gearkasse. Den driver forhjulene sammen med benzinmotoren. Den anden på 50 kW er monteret på bagakslen og driver denne. Litiumbatteriet er placeret under bagsædet, så det ikke stjæler plads i bagagerummet.

Pointen med drivlinen er at tage det bedste fra benzin- og elmotoren, og kombinere det for at opnå et lavt forbrug. Dermed får man benzinmotorens ydelse ved høj fart og lange rækkevidde, og elmotorens gode egenskaber ved lav fart og hvad angår at sænke brændstofforbruget.

Fordelen frem for en plugin-hybrid som f.eks. en BMW X5e er, at man får et lavt forbrug uden at være afhængig af at skulle koble et kabel til bilen.

Ulempen er, at den store Lexus (på trods af et EV-køreprogram til kørsel på el) kun kan køre på el i få meter, før benzinmotoren starter for at hjælpe til.

Specs?

Benzinmotoren er en 3,5-liters V6 benziner uden trykladning med 263 hk/335 Nm. Den er kombineret med to elmotorer med i alt 235 hk. Systemydelsen, når det hele spiller sammen, er 335 hk.

Bilen drives af en trinløs CVT-gearkasse og har firehjulstræk som standard.

RX 450h kører 0-100 km/t på 7,7 sek. og har en topfart begrænset til 200 km/t.

Forbruget er angivet til 13,2 km/l i WLTP-normen, og CO2-udslippet er 173 g/km.