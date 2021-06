BREAKING: Ny Lexus plugin-hybrid på vej til Danmark

Hvad sker der med designet?

Den nye model fortsætter stilen fra første generation, men skal have en mere robust og muskuløs karakter. Det store spindelgitter i fronten skal sammen med den lange motorhjelm, det korte udhæng og de udvidede hjulkasser med op til 20” alufælge understrege et kraftfuldt udtryk.

Bagtil smyger de L-formede baglygter sig fra det yderste af siden på bilen og ind mod midten og skaber derigennem en genkendelig lyssignatur i kombination med et bredt lygtebånd, der løber fra side til side henover midten. Det traditionelle Lexus-emblem er for første gang på en Lexus-model erstattet af navnet LEXUS præget på bagklappen, hvilket skal skabe et mere enkelt og moderne look.

Nye hjulophæng i Lexus NX

Den nye NX bliver bygget på den nye såkaldte GA-K-platform, hvilket har givet den et 20 mm lavere tyngdepunkt, en øget sporvidde både for og bag samt en mere balanceret vægtfordeling mellem for- og bagakslen. Sammen med et nyt MacPherson-ophæng fortil og double wishbone-ophæng bagtil skal det give bedre køreegenskaber.

Den nye NX er blevet 20 mm længere og 20 mm bredere sammenlignet med første generation, mens akselafstanden er øget 30 mm.