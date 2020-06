Lexus kommer tilbage til Danmark – og vi håber de tager LC500h med!

Lexus er udbredt i USA

Har du været i USA for nylig, vil du have lagt mærke til, at Toyota’s luksusmærke, Lexus, er et udbredt mærke over there. Og det er ikke så underligt, for mærket blev skabt og bygget i og til USA med introduktionen af LS400 tilbage i 1989. Første model blev skabt som en direkte konkurrent til Mercedes S-klasse, og den blev en kæmpe succes i USA og til dels også i Europa, hvilket blev grundlaget for et helt program af biler, der i dag rummer fem modelserier. Alle er luksusmodeller, der præsenterer den seneste teknik, Toyota kan præstere, herunder hybridteknologi, som dominerer programmet.

Lexus nyder fortsat succes i USA, omend salget har været faldende i et stigende marked de seneste fem år. Det kneb i Europa, men salget har her været stigende de seneste fem år. Dog ikke i Danmark hvor Toyota slukkede for salget af Lexus i juli 2013.