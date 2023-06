Lexus klar med ny lille benzinbil i Danmark

Den mest stille minibil

Støjundertrykkelsen skulle således være en langt større bil værdi, og karrosseriet er opbygget med flere typer højstyrkestål, motorhjelm i aluminium og hjulkasser i glasfiber for at holde vægten nede.

Instrumenterne udgøres af et nyt 12,3” display og en 9,8” stor trykfølsom centerskærm, der tager sig af infotainment og sekundær betjening.

LBX kommer i fire forskellige "atmosfære-udgaver". I stedet for at blive defineret af niveauet af udstyr eller komfortfunktioner fokuserer hver udgave på at udtrykke forskellige dynamiske eller sportslige temaer gennem styling, farver, teksturer og finish, siger Lexus.