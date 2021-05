BREAKING: NU kommer Lexus tilbage til Danmark - vil sælge 8 forskellige modeller

Kan bestilles on- og offline

Lexus skal i Danmark sælges både igennem online-handel, og igennem fysiske besøg i butikken i København. Lexus opfordrer dog til at gæste den fysiske butik for at opleve Lexus' gæstfrihed:



”Hos Lexus sætter vi kunden i centrum i alt, hvad vi gør. Vi arbejder ud fra det fineste japanske princip om gæstfrihed, Omotenashi, der betyder, at vi altid stræber efter at forudse og møde den enkelte kundes specifikke ønsker og behov og behandler enhver med høflighed og opmærksomhed og som en højt værdsat gæst i hjemmet. Det glæder vi os til at praktisere, når vi officielt lancerer Lexus til efteråret,” fortæller den danske chef for Lexus i Danmark, John B. Hansen.