TEST: Range Rover Evoque er FED og taber mindre i værdi, end man skulle tro

Føles privilegeret at køre Evoque

Tilbage til det indledende spørgsmål: Det føles privilegeret at manøvrere en Range Rover Evoque. For det første er den slet ikke så stor, som den ser ud, selvom de gigantiske hjul på 21” for én til at tro det modsatte. Evoque er faktisk kun 1 mm. længere end den nyeste Corolla, der måler 4.370 mm.

For det andet andet er førerpladsen et uovertruffent sted at opholde sig. Her er tre skærme, der er lette at betjene, og kabinen er udført i lækre, bløde materialer.

Affjedringskomforten er et kapitel for sig, for på trods af en dækmontering, der efterlader et minimum af gummi mellem underlag og fælg, absorberer Evoque underlagets ujævnheder på fornem vis. Giv den en misligholdt vej på landet eller et 200 km langt motorvejsstræk - den forskåner chaufføren, der bare kan rulle derudaf med en udmærket adaptiv fartpilot og et velfungerende head up display.

Glem alt om sportslig kørsel, for bilen har en totalvægt på over 1.800 kg, og den tørstige dieselmotors grove lydbillede gør, at du meget hellere vil modtage tilværelsen med en unik aristokratisk besindighed, mens alle de andre kopister kører rundt i deres Audi’er. Evoque ser lækker ud, og især kvinder giver bilen uhørt opmærksomhed, som jeg kører forbi.