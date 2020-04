Nu kan du køre op til 66 km på el i din Range Rover Evoque

Kører 135 km/t på ren el

Hvad ligger der så under kølerhjelmen? Løfter du låget finder du en 3-cylindrede, 1,5-liters Ingenium-benzinmotor med 200 hk og en 8-trins automatisk gearkasse. Ja ja, men hvad med den elektriske del, spørger du måske. På bagakslen sidder der en elmotor med 109 hk, som drives af et litium-ion-batteri på 15 kWh, der ligger under bagsæderne.

For Range Rover Evoque betyder det en acceleration fra 0-100 km/t på 6,4 sekunder, og 6,6 sekunder for Discovery Sport. Begge udgaver kan nå en maksimal hastighed på op til 135 km/t på ren eldrift. Og Englænderne er ikke gået på kompromis med firehjulstrækket.

Land Rover forventer, at de to nye plug-in hybrid-udgaver lander hos de danske forhandlere i anden halvdel af 2020. De danske priser er endnu ikke oplyst.