Test: Ny Range Rover Evoque har et kæmpe ego

Range Rover Evoque med 180 diesel-heste

Testbilen er en 180-hestes diesel, men den fås også med samme motor og 240 hk. De 180 hk er allerede tilstede ved 2.400 o/min, så det giver absolut ingen mening at udforske den øvre del af omdrejningsfeltet. I stedet giver det mere mening at pludre afsted, mens den 9-trins automatgearkasse gør sit for at holde omdrejningerne helt i bund.

Kabinen er et af de helt store lyspunkter. Evoque har modtaget det fine interiør fra den større Velar, og det er noget, der fungerer. Det hele føles ekstremt eksklusivt, og de to skærme i midterkonsollen virker lækre, og det samme kan siges om grafikken i menuerne. Det er sådan, det skal gøres.