Ny Range Rover: Udseendet kender vi, ALT andet er nyt

Range Rover i overdådig luksus

For at sikre støjfri kørsel, er Range Rover også udstyret med et aktivt lyddæmpningssystem: Sensorer måler på lyd fra både undervogn og motorer, og sender derefter signal til et lydsystem. Herefter går 35 forskellige små højtalere, placeret i alt fra nakkestøtte til bagagerum, i gang med at udligne lyden.

Er det ikke nok, så leveres bilen også i en SV-variant. Her opdateres anden sæderække med elektrisk-justérbar sæder, en champagnekøler og et miks af tre skærme, alle over 10" i størrelse. Materialerne kan også opgraderes, og blandt et virvar af håndlavede finishes i træ og læder, findes også et sæt knapper (gearvælger, infotainment, aircondition, etc.) udført i keramik.