Kongen af sneen! Fremtidens Range Rover gemmer sig langt mod nord

Bilfabrikanterne kæmper hårdt for at vinde slaget om luksus SUV-klassen. For at vinde skal Land Rover levere noget nyt, der overgår alt deres gamle. Måske er en ny generation af flagskibet svaret. Det er lader ihvertfald til at være strategien, nu hvor den nye generation af Range Rover er på trapperne.

Femte generation af Range Rover kommer i 2021. Land Rover laver også en variant med lang akselafstand. Fotografer har spottet LWB-varianten (long wheelbase) i sneen under testkørsel et sted i det nordlige europa. Prototypen kørte rundt med fuld camouflage, næsten som en vinterjakke, der beskytter mod kulden. Vi bringer nu billeder af den nye variant.