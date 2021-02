Land Rover udvider familien: Kommer der en Defender med lad?

Land Rover Defender pickup?

Der har længe sværmet rygter om, at der skulle komme en Land Rover Defender med lad. Pickup er trods alt den bedstsælgende biltype i USA, så det ville være naturligt for Land Rover at konkurrere på det marked, og det blev tidligere rygtet, at en Land Rover Defender pickup var på vej, men senere blev rygterne afkræftet.

Men nu har er der igen blevet pustet til gløderne, efter Nick Colins, Land Rovers direktør for modelprogram, udtalte sig til Autocar om, at en Defender pickup "efterspørges af kunderne", og at der ikke er nogle "strukturelle begrænsninger for en". Desuden slutter hn af med at sige, at "Defender altid var ment som en familie af modeller".

