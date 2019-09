Land Rover Discovery Sport opper sig

I motorrummet er der også nyheder. Flåden af benzin- og dieselmotorer har nu alle et mildhybrid-system på 48 volt. De elektriske komponenter hjælper til under acceleration og opsamler energi under bl.a. nedbremsninger, og når bilen triller under 17 km/t, hvor forbrændingsmotoren slås fra. Englænderne melder, at systemet er med til at nedsætte det generelle brændstofforbrug.



Men det er, når man åbner døren, at de største ændringer åbenbarer sig. Kabinen har fået en overhaling af dimensioner, og Discovery Sport er nu tæt på at kunne kalde sig en Range Rover i raffinement og stil, da auraen synes løftet direkte over fra den mindre men mere fancy Range Rover Evoque-model.



Netop denne model låner også Discovery Sport flere af sine systemer, så Land Rover'en igen kan påstå at være med forrest i feltet af modellerne fra det rustikke, britiske mærke. Til bekvemmeligheden er der systemer som Apple CarPlay og et velintegreret head up-display, ligesom så godt som al betjening i kabinen foregår via trykfølsomme skærme og plader – selv på rattet. Infotainment-systemet hedder "Touch Pro". I offroad-afdelingen har Discovery Sport "ClearSight Ground View", der giver føreren et overblik over området foran og under bilens snude i terrænkørsel.