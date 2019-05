Land Rover Discovery Sport får tiltrængt facelift

Discovery Sport som hybrid

Discovery Sport er også klar til at blive elektrificeret. Den nye platform PTA betyder, at Discovery Sport lige fra lanceringen fås med en ”altid aktiveret” 48-volts mild hybrid-drivlinje i bilen.

Systemet høster energi, der normalt mistes under deceleration, og lagrer energien i et batteri i undervognen, hvor den assisterer forbrændingsmotoren under acceleration. Under opbremsning og ved hastigheder under 17 km/t afbrydes motoren for at minimere udledningen. Denne milde hybrid-drivlinje suppleres af en Plug-In Hybrid inden udgangen af 2019.

Motorudvalg i faceliftet Discovery Sport

Motorudvalget omfatter tre benzin- og fire dieselvarianter. Den mindste dieselmotor har manuelt gear og forhjulstræk, og yder 150 hk. Den firehjulstrukne model med benzinmotor, automatgear og 250 hk i den anden ende af performance-skalaen tilbyder et drejningsmoment på 400 Nm og en accelerationstid fra 0-100 km/t på 7,1 sekunder.

Alle modeller er som standard udstyret med et bakkamera i kombination med en lang række avancerede førerassistentsystemer. Herunder adaptiv fartpilot med styreassistent, som på grundlag af vejbanemarkeringerne sørger for, at bilen kører i midten af vognbanen, ligesom systemet opretholder en sikker afstand til det forankørende køretøj.

Land Rover Discovery Sport introduceres i Danmark efter sommerferien. Endnu er der ikke danske priser på bilen.