Når der skal ARBEJDES: Land Rover Defender Hardtop Van på vej til Danmark

Begge udgaver må trække 3,5 tons og har mulighed for et bænksæde i stedet for to separate stole foran. På den måde bliver Defender en af de få nye varebiler med reel siddeplads til tre personer.

Digitalt bakspejl er standard. Det har et kamera i en hajfinne på bilens ryg, der sender levende billeder til bakspejlet. Vi har prøvet systemet, der giver et fint overblik over, hvad der sker bag bilen - og det vil give fin mening i en bil med blindt udsyn skråt bagud på grund af de manglende ruder.

Land Rover vader gennem 90 cm vand

Trailerassistent fås som tilkøb. Den bakker selv bilen den sidste meter hen til et påhængskøretøj. Med luftaffjedring er det desuden muligt at sænke bilen, så trækkrogen kører hen under trailerens øje.

Vadedybden er 90 cm, og der fås offroadpakke med ekstra neskyttelse af bunden og snorkel.