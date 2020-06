Chok efter første test: Ny Land Rover Defender er ikke længere en traktor!

Kabinen i Defender ser ny ud?

Ja, den er forvandlet, og ikke en eneste komponent går igen fra forgængeren. Du sidder ikke længere opret med den ene kind på sideruden, men i en stor kaptajnstol som i en Range Rover. Defender er gennemført digitaliseret med opkobling til alt, wifi via et indbygget simkort eller dit eget kort, USB-stik overalt og en ny 10" skærm.

Firehjulstrækket er ekstremt avanceret, men nemt at betjene og let tilgængeligt via skærmen i midten. Læs mere i Bil Magasinet om at bruge det på offroad-banen ved Tirsbæk Gods i skoven uden for Vejle.

