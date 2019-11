James Bond skal køre Defender

”Filmen “No Time To Die” er en fantastisk måde at vise, hvad den nye Defender er i stand til. Man taber kæben, når man ser den i biljagterne i filmen,” siger Richard Agnew, Global Communications Director for Land Rover.

Land Rover har et langvarigt samarbejde med EON Productions – firmaet der har stået bag produktionen af James Bond film siden 1962 – og også er bag denne.

Land Rover debuterede tilbage i 1983, da en Range Rover Convertible, sammen med en række Defender spillede med i filmen Octopussy.

Range Rover Sport SVR er også med

I ”No Time To Die” optræder ikke kun den nye Defender. Filmen er spækket med lækre biler fra Land Rover – blandt andet en Land Rover series III, Range Rover Sport SVR og en Range Rover Classic.

No Time To Die, er instrueret af Cary Joji Fukunaga og stjernen er naturligvis Daniel Craig, der optræder som James Bond for femte gang. Filmen får premiere til april