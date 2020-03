10 blev produceret

Der blev ombygget 10 Land Rover Defender til filmen, og i dag er otte af dem ejet af private, mens de sidste to stadig ejes af fabrikken. Opgaven med at ombygge bilerne blev oprindeligt udliciteret til britiske Bowler, som er kendt for at lave nogle vilde Land Rover-ombygninger. De gik straks i gang med at lave nogle ekstreme detaljer på de ti biler til filmen.

