Første tur: Defender med kabel er en lydløs bjergged

Land Rover har rundet 100.000 solgte eksemplarer af den nye Defender, hvilket de betragter som en succes. Den fås med benzin- og dieselmotorer med fire, seks eller otte cylindre, og så en ny opladnings­hybrid. Den har 4-cylindret turbobenziner, elmotor og et opladeligt 19,5 kWh batteri under gulvet i bagagerummet. Det leverer 404 hk og et moment på hele 640 Nm.

Det er en af de eneste ægte firehjulstrækkere på markedet, der gør det muligt at køre hardcore terrænkørsel på el. Netop off-road giver det mening at køre på el, fordi her er en helt lineær levering af kræfterne, hvilket gør det nemmere at dosere effekten. Det giver en sær oplevelse at kravle næsten lydløst op ad et bjerg.

CO2-udslippet er 74 g/km. Dermed får Defender ikke rabat på registreringsafgiften, og det ses på prisen. Testbilen er dog stadig attraktiv sammenlignet med diesel og benzin med mindre motorkraft, og fås i modsætning til andre plugin-­hybrider med seks sæder - tre på forreste række og tre på anden række.

