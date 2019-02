Endelig: Range Rover Velar med 550 hk!

Forener komfort og performance

Michael van der Sande, Managing Director, Land Rover Special Vehicle Operations, siger om den nye Velar:

"Udviklingen af Range Rover Velar SV Autobiography Dynamic Edition er den type opgave, som Special Vehicle Operations er skabt til. Udfordringen her var at øge ydelsen uden at gå på kompromis med den ro og alsidighed og det raffinement, som er en integreret del af Range Rover Velar. Det har vi gjort, og samtidig har vi skabt en SUV, der kombinerer praktisk anvendelighed, dynamisk performance og afslappende komfort – den er i sandhed en SUV til enhver lejlighed."

Udvendigt kender du Velar SV på en mere aggressiv kofanger med større luftindtag, der forsyner maskineriet med luft. En ny kølergrill og lavere karrosserisider kombineres med en ændret bagkofanger med fire afgangsrør.

SV Autobiography Dynamic Edition er den eneste Velar, der fås i Satin Byron Blue – en metallak fra Special Vehicle Operations Premium Palette-serie – og alle modeller har som standard kontrastfarvet tag i Narvik Black.

Et sæt 22” fælge skal understrege det maskuline udtryk. Når du skal barbere farten af igen, sørger et sæt bremseskiver med en diameter på 395 mm foran og 396 mm bagpå for, at det sker effektivt.