Den nye Land Rover Defender testes i Afrika lige nu

Netop nu testes den i Kenya, hvor den trækker tung last, kører gennem floder, og forcerer krævende terræn.

Når Defender lanceres senere i år har den gennemgået 45.000 individuelle tests i nogle af verdens mest ekstreme klimaer. Fra 50 graders varme i ørkenen til minus 40 grader på Arktis og op til 10.000 fod i Rocky Mountains i Colorado. Og dets dynamiske evner er også testet på den berømte Nürburing i Tyskland.

1,2 mio. test-kilometer i Defender

”Ud over laboratoriet-test har vi kørt over 1,2 millioner kilometer i den nye Land Rover Defender igennem alle typer terræn og i ekstremt klima for at sikre, at det er den sejeste og mest kapable Land Rover, der nogensinde er produceret”, siger Nick Rogers, Director Group Engineering, Jaguar Land Rover.

Den nye Defender er designet og udviklet på Gaydon fabrikken i England – hjertet i Land Rovers design, udviklings og testfaciliteter. Produktionen sker fra den helt nye fabrik i Nitra i Slovakiet, hvor også Land Rover Discovery produceres.