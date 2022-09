Findes der stadig biler med motorlyd? Ja, og Land Rover Defender V8 råber HØJT!

Nu er det ikke, fordi den 4-cylindrede plugin-hybrid med 404 hk, den sekscylindrede turbobenziner med 400 hk eller den sekscylindrede diesel med 300 hk mangler kræfter – men V8-bulder har de ikke. Det får du i Defender V8, der har et CO2-udslip på 335 g/km.

V8’eren har unik luftaffjedring og 8-trins automatgearkasse med lavgear. Her er skræddersyede fjedre og dæmpere og aktivt differentiale på bagakslen, og så er her en nyhed for dem, der skal helvedes hurtigt gennem en ørken eller over en frossen sø: Et nyt Dynamic-køreprogram fås kun i V8.

Det hjælper med at udnytte de 525 hk og gør terrænkørsel i høj fart til en fest. I Dynamic ændrer udstødningssystemet sig til en højere og mere selvsikker lyd, der passer til festen.

Tilkøb særlige terrændæk

Hardcore offroad-kørsel kræver specielle dæk, som kan tilkøbes til alle varianter af Defender. V8’eren står på 20” Goodyear Duratrac, som er udviklet til tunge terrængående køretøjer og godkendt til en absurd topfart på 240 km/t.

På det knastørre grus på Land Rover Experiences store terrænområde på et bjerg i Catalonien leverer de mere vejgreb, end man skulle tro var muligt.

Med V8’eren følger et bjerg af udstyr inklusive digitalt bakspejl, der via en skærm i spejlet og et kamera i haj­finnen på ryggen af bilen gør hele bagenden gennemsigtig.