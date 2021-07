Vi tester: Land Rover Defender 90

Kort - men stadig stor

Selv om Defender 90 er cirka så lang som en VW Golf, og de kantede former gør den let af overskue fra den usædvanligt høje siddeposition, kræver den sin plads i byen. Med en bredde på over to meter uden sidespejle fylder den p-båsen helt ud, og med en højde på næsten to meter uden hajfinne, der rummer antenne og kameraet til det digitale bakspejl, skal man være opmærksom på, hvilke parkeringshuse og færger man kører ind i.

Den korte akselafstand er formentlig en gevinst ved hardcore offroad-­kørsel, men i hverdagstrafik får de ellers fremragende Defender-køreegenskaber tilsat en vuggende tendens fra den kortere akselafstand, hvilket formentlig ikke reduceres af, at luftaffjedring er ekstraudstyr på Defender 90. Det er standard på 110, hvilket også sætter prisforskellen mellem de to i karakter.