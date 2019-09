Byg din egen Land Rover Defender

Danske Lego og britiske Land Rover har i samarbejde udviklet en ny Lego Technic-bil – nemlig den spritnye Land Rover Defender.

Med i alt 2.573 enkeltdele er den nye Lego Technic Land Rover Defender, traditionen tro et mesterstykke i detaljerigdom og opfindsomhed, der netop kendetegner Lego Technic.

Lego-Defender’en ikke alene ligner den rigtige Defender, den har også 4x4 med tre spærrediffirentialer, affjedring og den mest avancerede gearkasse som Lego endnu har konstrueret til et Technic produkt. Alt sammen for at sikre den optimale byggeoplevelse for Lego-fans. Så har du ikke råd eller plads til en Land Rover Defender i indkørslen, er en avanceret Lego Technic model måske slet ikke noget dårligt valg.

Prisen for den seje Lego Technic Land Rover Defender er 1.499 kr. Den kan købes online fra 1. oktober.