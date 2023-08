"Sne"-hvid filmstjerne-Lamborghini forventes at indbringe millioner

Den firehjulede filmstjerne

Martin Scorseses The Wolf of Wall Street er en legendarisk film med en lang række fantastiske biler som Ferrari 512 Testarossa og Jaguar E-Type. Men den bil, de fleste nok husker fra filmen, er den hvide Lamborghini Countach, som Leonardo DiCaprio smadrer, mens han er langt væk på kokain og andet.

Til optagelserne blev der brugt to Lamborghini Countach'er, hvor den ene blev smadret til optagelserne, da det var mere ægte end at bygge en replika. Det her er selvsagt den anden.