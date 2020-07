Suk! Ejeren havde sin nye Lamborghini i 20 minutter, og så skete det hér

Denne topløse udgave af den ultimative baby-Lambo havde et kort liv – meget kort.

At købe en splinterny bil er noget, de færreste af os kommer til at opleve mere end et par gange. Hvis det skal være andet og mere end en Hyundai i30.

Så at køre Visa-kortet igennem hos Lamborghini-forhandleren må være en syret oplevelse, især fordi det i så fald stensikkert er belagt med platin. Altså kortet.

Alligevel har lige denne nybils-oplevelse nok ikke været verdens fedeste. I hvert fald kun ganske kort.

For fra en engelsk Lamborghini-kunde forlod forhandleren, til han fik smadret sin rasende dyre nyerhvervelse i form af en Lamborghini Huracán Performante Spyder, gik der kun 20 minutter, skriver boosted.dk.