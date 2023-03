7 ting du skal vide om den nye Lamborghini

1. Hvad sker der?

Det italienske bilmærke Lamborghini præsenterer sin første plugin-hybrid - lidt sent, okay, men nu er den her.

Lamborghini har altid været kendt for at være den dekadente og lidt højlydte gæst ved bordet, så der er ikke tale om et fredeligt kompromis med en kendt drivline fra VW-familien: De går efter satan-i-helvede-nu-skal-I-få-hybridbil strategien.