LEGO bygger Lamborghini i FULD størrelse!

At bygge en bil ud af LEGO fra bunden er ikke bare den samme affære, som det var at bygge et rumskib, da du var tre. Først skitseres bestemte dele af original-bilen, som siden udvikles i LEGO. I dag bruges desuden også en 3D-designsoftware til at skitsere mange af løsningerne, så man ikke fysisk skal sidde og bakse med det.

Det betyder dog ikke, at det går stærkt: Sián er udviklet over i alt 8.600 timer, spredt ud på et hold af 15 mennesker, og gør brug af unikke LEGO-klodser, udviklet specifikt til projektet. Fra start-til-slut tog projektet ni måneder, eller lige så lang tid, som det tager et menneske at lave et barn.