HER er Lamborghini's første elbil!

Hvad siger du til kunder, der vil have en V12’er?

“Vi siger, at det kan du godt få. Vi troede, at efterfølgeren til Aventador ville blive en V12’er på 4-5 liter, der af hensyn til CO2-udslip kunne gå på to eller fire cylindre. Men efterfølgeren Revuelto har igen en 6,5-liters V12 – det er utroligt! Den har også tre elmotorer og en systemydelse på 1015 hk," siger salgschef hos Lamborghini Copenhagen, Chresten Hansen.

"En så stor motor har et vist CO2-udslip – det kan man simpelthen ikke undgå. Fra 2025 skal bilfabrikkerne betale en bøde for hver konkret bil, der har et CO2-udslip på over 95 g/km – medmindre bilfabrikkerne har CO2-underskud fra andre modeller."

"De første hybridbiler fra Lamborghini vil være så kraftige, at de ikke kan komme derned – heller ikke med automatisk cylinderfrakobling eller hybridteknik. Kommer der en kunde til en Aventador, kan vi berolige med, at dens efterfølger stadig har V12 plus elmotorer, så den i alt får over 1000 hestekræfter! Derfor kan vi stadig honorere ønsker om at købe en bil med V12-motor.”