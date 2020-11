Lamborghini viser vanvittig baghjulstrukket Huracan

Specifikationerne i Huracan STO

Huracan STO har været på en seriøs slankekur, hvor den nu vejer 43 kg mindre end Huracan Performante, der allerede er slanket væsentligt. Den har en egenvægt på 1.339 kg.

Hver enkelt hestekraft skal kun slæbe rundt på 2,09 kg. Det er gjort ved at bruge en masse kulfiber og ved at gøre kabinen så enkel som muligt - her er ikke engang et dørhåndtag, bare en snor til at trække i.

Nu kommer det sjove, Huracan STO går fra 0-100 km/t på 3.0 sek og fortsætter op til 200 km/t på 9 sek. Den stopper ikke før 310 km/t, men mon ikke at der er kommet et sving inden da, hvis den skal på banen?