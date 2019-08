Næste Lamborghini Aventador kan få V8-motor

Siden Audi overtog Lamborghini i 1998 er det gået stærkt for den italienske bilfabrik.

I 1997 producerede Lamborghini 216 Diablo’er, som var mærkets eneste model. 2018 blev et rekordår, hvor de solgte 4.553 biler i alt - primært drevet af den nye Urus.

Lamborghini er blevet en god forretning

I år forventes det, at Lamborghini kommer til at bidrage med 15 pct. af Volkswagen Gruppens overskud, men VW’s administrerende direktør, Herbert Diess, vil gerne have Lamborghini til at tjene endnu flere penge. Og ifølge Georg Kacher fra Automobile, sætter det den legendariske V12-motor i fare. Den er ganske enkelt for uøkonomisk, og for dyr at opdatere.

Verdens emissionskrav bliver skrappere og skrappere og det er derfor nødvendigt, at bilproducenterne investerer i at forbedre deres motor-teknologi, for at kunne følge med udviklingen - det gælder også for Lamborghini’s V12-motor.