Lamborghini Urus: Imponerende megatyr

Lad mig være ærlig. Mine forventninger til Urus var, at det basalt set ville være en Audi Q8 med flere kræfter. Jeg tog fejl! Urus er helt sin egen. Det understreger Lamborghini ved at opfinde sin egen bilkategori, ‘S-SUV’. Det står for Super Sports Utility Vehicle.

Lamborghini Urus formår at forene en praktisk luksuriøs familiebil med kræfterne fra en supersportsvogn – og samtidig gøre den underholdende på snoede veje. Selv om bilen er udstyret med 22” vinterhjul, er indstyring og feedback gennem rattet overbevisende god.

Burde køre på en solrig racerbane

Bilen er udstyret med aktive krængningsstabilisatorer, som ubemærket holder styr på karrosseriet og eliminerer enhver form for vuggende fornemmelse. Men grebet er ikke uendeligt, og med 650 hk for enden af min højre fod skal der ikke meget til for at fremprovokere en overstyring på det våde underlag.

Men her opfører Urus sig bare som en stor godmodig bjørn, der er kommet på svag slingrekurs. Tingene foregår forholdsvis langsomt, og den er nem at forudse. Temperaturmåleren står på fire grader, og regnen siler ned, og jeg må indrømme, at jeg drømmer mig væk til en tør racerbane og minimum 20 grader, for her vil Lamborghini Urus uden tvivl gøre et endnu større indtryk.