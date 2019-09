Den hurtigste Lamborghini nogensinde er en... hybridbil med elmotor!?

Der har været mange skriverier om hvorvidt Lamborghini ville opdatere deres V12-motor eller lægge den i graven til fordel for en mindre turbomotor. Men bare rolig, det lader til, at V12'eren lever videre med en lille smule hjælp fra et elektrisk hybridsystem.

Lamborghini Sián er nemlig udstyret med et 48-volts elektrisk strømsystem og en elmotor med beskedne 34 hk. Den er bygget sammen med gearkassen for at kunne levere en mere direkte speederrespons. Den lille elmotor kan også benyttes ved lave hastigheder, og til at bakke og parkere med.