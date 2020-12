Lamborghini bygger topløs raket uden tag til velhavende kunde

"Men den har jo ikke noget tag på?!"

Lamborghinis nye one-off superbil får nye klæder: Nu ryger taget af, smilet på og kræfterne op. Bilen er bygget på specifik ordre, og skal hverken have forrude eller tag. Det er altså ingenting, mellem de to førere af bilen, og den luft, der kommer susende med over 200 km/t.

Men det har Lamborghini selvfølgelig tænkt over. Forenden skulle være designet sådan, at førerne ikke får noget at mærke til den luftmodstand, en 6.5 liters V12 uden trykladning med 770 hk kan skabe, når den får lov at gribe fat.