SC18-projektet er skabt til at give maksimalt morskab på en racerbane. Der er alle løsninger på bilen også lavet med netop banekørsel for øje. Her er bl.a. et telemetri-system, som kan sende data live fra bilen. SC18 kan dog godkendes til at køre på gaden. Og mon ikke ejeren får svært ved at modstå fristelsen om at sætte nummerplader på dette monster.