Vidste du, at det var Horacio Pagani, som stylede denne Lamborghini Countach?

Lamborghini Countach 25th Anniversary

Lamborghini Countach har i de senere år opnået kultstatus, og det er ikke svært at forstå hvorfor. Det her var drømmebilen for en hel generation af drenge, jeg selv inklusive, og den hang på væggen i mange drengeværelser.

I dag er Countach en yderst eftertragtet samlervogn, men der er specielt én variant af den, som aldrig har fået sin plads i rampelyset. Og det er faktisk lidt synd, for den gemmer både på en god historie og ligeså fantastiske præstationer.