Lamborghini: Om tre år er det slut med ren benzin - her er deres første elbil

Lamborghini's første elbiler

Fra 2025 og frem vil Lamborghini ifølge Winkelmann begynde at lancere rene elbiler. Det vil for første gang ske med en bil ved navn Cor Tauri, der ifølge Top Gear vil huse fire sæder, tilgængelige igennem to døre. Designet vil være anderledes end de seneste moderne Lamborghini'er, og vil i Winkelmanns egne ord "genopfinde sig selv, men uden at abstrahere fra vores regler."

Ét spørgsmålstegn, som typisk sættes i relation til batteridrevne elbiler, er vægten: Elbiler skal slæbe på et tungt batteri, og bliver derfor typisk tungere end fossilkonkurrenter. Her vil Lamborghini spille på deres ekspertise inden for kulfiber og andre letvægts-materialer, for så vidt muligt at forskyde batteriets vægt i bilen.