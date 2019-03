Lamborghini: Nej tak til selvkørende biler

Er der ikke en fare for, at I bliver pålagt teknik, som ikke er en naturlig del af Lamborghinis dna?

"Jeg er sikker på, at biler og bilisme står over for store forandringer de næste ti år. Prøv bare at se ti år tilbage! Det er også muligt, at vi bliver pålagt restriktioner og tekniske forandringer. Når det sker, vil vi forholde os til det og løse opgaven, men jeg ser det ikke som en trussel for vores brand."

Forkert for Lamborghini at overhale udviklingen

Er det risikabelt at vente til eventuelle krav påbyder ændringer?

"For Lamborghini vil det være forkert at overhale udviklingen ved at stille med ny teknik, før markedet efterspørger den. Lamborghini er en del af en større gruppe (VW-gruppen, red.), som giver direkte adgang til ny teknik med kort varsel. Vi er et verdensomspændende brand; I Europa går vi meget op i nogle ting, men i Japan og Kina har de fokus på helt andre ting. Så under alle omstændigheder skal vi forholde os åbent til udviklingen af krav til autonomi."