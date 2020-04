Den har fået øgenavnet 'Rambo Lambo', og har en benzintank på 290 liter!?!

2. Den kørte på specielle Scorpion-dæk

Lamborghini LM002 kørte på en helt særlig dæktype, som blev udviklet af Pirelli. Dækket hedder Scorpion, og størrelsen er 345/60R17. De findes i to varianter: Ét til sand og ét til normal asfalt. Hvis du falder over et ubrugt sæt, hvilket er sjældent, kan de koste over 30.000 kr., når de en sjælden gang kommer på eBay.