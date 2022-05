Lamborghini inviterer til bilfest i Tivoli. Du er velkommen

Kun 112 eksemplarer

Lamborghini Countach DPI 800-4 er en specialudgave af Countach produceret i 112 eksemplarer, der var udsolgt endnu inden Lamborghini påbegyndte konstruktionen, så også det er en sjælden mulighed.

I alle tilfælde er der fri adgang til at se bilerne på Axel Torv og med almindelig adgang til Tivoli, hvor bilerne kører hele vejen rundt og ud af hovedporten, som de også kører ind af.

“Vi er begejstrede over at kunne afvikle et så spektakulært show midt i København, og vi glæder os til at samle de mange smukke og fascinerende superbiler og ikke mindst vise dem frem til andre med lige så stor kærlighed til mærket som os. Ikke mindst er vi stolte over at kunne føre bilerne og deres ejere gennem et så legendarisk og kulturelt dansk midtpunkt som Tivoli” siger marketingschef hos Lamborghini Copenhagen, Mia Skjoldstrand.