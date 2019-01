4 ting du skal vide om den nye Lamborghini Huracan EVO

Motoren i Huracan EVO

Den nuværende Lamborghini Huracan yder 610 hk fra en 5,2-liters V10-motor. Den opdaterede Huracan EVO benytter samme V10-motor, men kræfterne er hævet til 640 hk ved 8.000 o/min. Drejningsmomentet er hævet til 600 Nm. Hvis disse tal virker bekendte, så er det fordi, at motoren allerede ligger i den nuværende Huracan Performante.

Med 640 hk er 0-100 km/t overstået på 2,9 sekunder. Topfarten er 325 km/t.

Nye køreprogrammer

Lamborghini har udviklet et nyt system, der varetager bilens dynamiske indstillinger, Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI).

Systemet holder styr på bilens nye firehjulsstyring og et nyt forbedret momentfordelingssystem, der fordeler kræfterne mellem de fire hjul efter behov.

Systemet analyserer konstant førerens input og vejens tilstand for at forudse, hvordan bilen bedst muligt opfylder førerens behov. Den tager også højde for, hvilket af de tre køreprogrammer, STRADA, SPORT eller CORSA, der er valgt.