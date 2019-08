Lamborghini får ny partner fra Herning

Virksomheden Kabooki designer børnetøj på licens fra Lego, men nu udvider de forretningen med noget af et scoop: Det er nemlig lykkedes at indgå en aftale med Lamborghini om at designe en ny tøjserie for mærket.

"Det er en exceptionel mulighed at få lov til at skabe en tøjserie af denne type. Vores team er blæst bagover af Lamborghinis verden, deres måde at konstruere biler på og deres italienske håndværk. Og frem for alt passionen i Lamborghinis hovedkvarter i Sant'Agata Bolognese. Vi vil skabe en autentisk, dynamisk og moderne børnetøjs- serie, der både vil hylde og stræbe efter at leve op til Lamborghinis niveau," lyder det fra Christopher Silcowitz, CEO for Kabooki.

Den nye tøjserie skal på gaden i hele verden fra efteråret 2020.